Découverte commentée d’une pêche d’étang Saint-Michel-en-Brenne

Saint-Michel-en-Brenne Indre

Tarif : 12 – 12 – EUR

Début : Vendredi 2025-10-01 07:30:00

2025-10-01 2025-10-26 2025-11-07

Depuis des siècles, la pisciculture d’étang est une activité traditionnelle en Brenne où de nombreux étangs sont, aujourd’hui encore, dédiés à l’élevage du poisson.

Au travers d’une visite commentée venez la découvrir lors d’une pêche chez des producteurs qui vous accueillent exceptionnellement.

Activité traditionnelle, la pisciculture en Brenne se pratique depuis le Moyen-Age et contribue à la valorisation de ce territoire au travers de ses acteurs impliqué dans une filière complète depuis la naissance des alevins jusqu’au produit transformé.

La pêche des étangs en Brenne, étape incontournable de la production piscicole, est l’un des temps-forts de l’année. Elle débute généralement en octobre pour se terminer en février.

Au travers d'une visite commentée venez la découvrir lors d'une pêche chez des producteurs qui vous accueillent exceptionnellement sur leurs étangs.

Visite organisée par le Syndicat des Exploitants Piscicoles de la Brenne en partenariat avec le Conseil départemental de l’Indre. 12 .

Saint-Michel-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 20 28 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

English :

For centuries, fish farming has been a traditional activity in Brenne where many ponds are still dedicated to fish breeding.

Through a guided tour, come and discover it during a fishing trip with producers who will exceptionally welcome you.

German :

Seit Jahrhunderten ist die Fischzucht in Teichen eine traditionelle Aktivität in der Brenne, wo auch heute noch zahlreiche Teiche der Fischzucht gewidmet sind.

Im Rahmen einer kommentierten Führung lernen Sie die Fischzucht kennen, während Sie bei den Erzeugern angeln, die Sie ausnahmsweise empfang

Italiano :

La piscicoltura è stata per secoli un’attività tradizionale nella regione di Brenne, dove molti stagni sono ancora dedicati all’allevamento del pesce.

Attraverso una visita guidata, venite a scoprirla durante una battuta di pesca con i produttori che vi accoglieranno in modo eccezionale.

Espanol :

Durante siglos, la piscicultura ha sido una actividad tradicional en la región de Brenne, donde todavía hay muchos estanques dedicados a la cría de peces.

A través de una visita guiada, venga a descubrirla durante una excursión de pesca con productores que le acogerán excepcionalmente.

