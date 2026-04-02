Informations pratiques

Saint-Michel-en-Brenne

Découverte commentée d’une pêche d’étang

Saint-Michel-en-Brenne Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-06 07:00:00

fin : 2026-10-30

Date(s) :

2026-10-06 2026-10-17 2026-10-30

Depuis des siècles, la pisciculture d’étang est une activité traditionnelle en Brenne où de nombreux étangs sont, aujourd’hui encore, dédiés à l’élevage du poisson.

Au travers d’une visite commentée venez la découvrir lors d’une pêche chez des producteurs qui vous accueillent exceptionnellement.

Activité traditionnelle, la pisciculture en Brenne se pratique depuis le Moyen-Age et contribue à la valorisation de ce territoire au travers de ses acteurs impliqué dans une filière complète depuis la naissance des alevins jusqu’au produit transformé.

La pêche des étangs en Brenne, étape incontournable de la production piscicole, est l’un des temps-forts de l’année. Elle débute généralement en octobre pour se terminer en février.

Au travers d’une visite commentée venez la découvrir lors d’une pêche chez des producteurs qui vous accueillent exceptionnellement sur leurs étangs.

Visite organisée par le Syndicat des Exploitants Piscicoles de la Brenne en partenariat avec le Conseil départemental de l’Indre. .

Saint-Michel-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 20 28 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

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English :

For centuries, fish farming has been a traditional activity in Brenne where many ponds are still dedicated to fish breeding.

Through a guided tour, come and discover it during a fishing trip with producers who will exceptionally welcome you.

L’événement Découverte commentée d’une pêche d’étang Saint-Michel-en-Brenne a été mis à jour le 2026-09-09 par Destination Brenne