Découverte commentée en bus de la base aérienne 125 Base aérienne 125 Istres

Découverte commentée en bus de la base aérienne 125 20 et 21 septembre Base aérienne 125 Bouches-du-Rhône

Une carte d’identité ou passeport en cours de validité est indispensable et sera demandé pour l’entrée dans la BA125 le jour de la visite.

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T10:30:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

La base aérienne 125 Charles Monier d’Istres ouvre ses portes pour les Journées Européennes du patrimoine 2025. Lors de ce tour de la base en bus., les visiteurs découvriront cette base hors norme, lieu militaire stratégique de premier ordre, accompagné par les commentaires du conservatoire du patrimoine aéronautique istréen. Une visite exceptionnelle a bien des égards !

Base aérienne 125 Route du camp d'aviation 13800 Istres Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 0442817600 http://www.istres-tourisme.com

Journées européennes du patrimoine 2025

Armée de l’air et de l’espace