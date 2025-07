Découverte contée du jardin Terre d’Accord La Chapelle-sur-Dun

Découverte contée du jardin Terre d’Accord

La Chapelle-sur-Dun Seine-Maritime

Début : 2025-07-27 10:30:00

fin : 2025-07-27 12:00:00

2025-07-27

Découverte du jardin du sculpteur Robert Arnoux, de 10h 30 à 12h avec la visite de son atelier.

De 9 à 13€ Tout public

La Chapelle-sur-Dun 76740 Seine-Maritime Normandie

English : Découverte contée du jardin Terre d’Accord

Discover the garden of sculptor Robert Arnoux, from 10:30am to 12pm with a visit to his studio.

From 9 to 13? Open to all

German :

Entdeckung des Gartens des Bildhauers Robert Arnoux, von 10:30 bis 12:00 Uhr mit Besuch seines Ateliers.

Von 9 bis 13? Alle Altersgruppen

Italiano :

Scoprite il giardino dello scultore Robert Arnoux, dalle 10.30 alle 12.00, con una visita al suo studio.

Dalle 9 alle 13? Tutte le età

Espanol :

Descubra el jardín del escultor Robert Arnoux, de 10.30 a 12 h, con una visita a su taller.

¿De 9 a 13 años? Todas las edades

