Découverte danse africaine Salle AEP Saint-Joseph Urt

Découverte danse africaine

Salle AEP Saint-Joseph 186 rue Lacarre Urt Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Cap vers la Guinée avec ce stage qui s’adresse aux adultes et aux enfants à partir de 10 ans. .

Salle AEP Saint-Joseph 186 rue Lacarre Urt 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 08 41 05

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English : Découverte danse africaine

L’événement Découverte danse africaine Urt a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme Pays Basque