Découverte danse africaine Salle AEP Saint-Joseph Urt
Découverte danse africaine Salle AEP Saint-Joseph Urt samedi 18 avril 2026.
Découverte danse africaine
Salle AEP Saint-Joseph 186 rue Lacarre Urt Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Cap vers la Guinée avec ce stage qui s’adresse aux adultes et aux enfants à partir de 10 ans. .
Salle AEP Saint-Joseph 186 rue Lacarre Urt 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 08 41 05
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English : Découverte danse africaine
L’événement Découverte danse africaine Urt a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme Pays Basque