Découverte d’Arduino Uno Rue South Wonston La Frénaye

Découverte d’Arduino Uno

Rue South Wonston Espaces Publics Numériques La Frénaye Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-12 14:00:00

fin : 2025-11-12 16:00:00

Date(s) :

2025-11-12

Allumez une led et bien plus sans rien connaître à l’électronique !

Découvrez Arduino Uno, une carte électronique programmable très populaire, utilisée pour apprendre, prototyper et réaliser des projets électroniques.

Vous apprendrez le fonctionnement de la carte, ses composants et son potentiel, le montage de circuits simples (allumer une LED, piloter un interrupteur) et les bases de la programmation (écrire vos premières lignes de code pour interagir avec vos circuits).

Un atelier ouvert à tous les curieux !

6 places disponibles. .

Rue South Wonston Espaces Publics Numériques La Frénaye 76170 Seine-Maritime Normandie c.rouxel@lafrenaye.fr

English : Découverte d’Arduino Uno

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Découverte d’Arduino Uno La Frénaye a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme