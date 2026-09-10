Découverte de 2 jeux de plateau, Musée de la Résistance, Limoges

Informations pratiques

Découverte de 2 jeux de plateau Samedi 19 septembre, 14h00 Musée de la Résistance Haute-Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

La cité des jeux

Ludothèque de Limoges

La ludothèque « La cité des jeux » vient au musée de la résistance afin de vous faire découvrir 2 jeux de plateau.

À partir de 10 ans, sans inscription

Réseaux

jeu de plateau coopératif créé par le musée de la Résistance de Limoges en 2022 à l’occasion des 10 ans du musée. Inspiré de documents et d’objets du musée de la Résistance, ce jeu de plateau montre comment s’organisait une résistance de proximité, au sein de petits groupes, d’abord informels puis de plus en plus structurés qui, tout en s’ignorant longtemps et en prenant des initiatives différentes, tendaient tous vers un but commun. La chronologie du jeu, de 1940 à 1944, met en avant la spécialisation et le courage des résistants, mais aussi l’efficacité croissante de la répression exercée contre ces derniers.

À travers le Rideau de Fer

jeu de plateau permettant de comprendre les enjeux de la Guerre Froide et du Mur de Berlin

RENSEIGNEMENTS

05 55 45 84 44

Musée de la Résistance 7 rue Neuve Saint Etienne, 87000 Limoges, France Limoges 87000 Saint-Lazare Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 0555458444 https://resistance.limoges.fr Construite sur l’emplacement de l’ancienne chapelle de Notre-Dame du Puy, cette église fut commencée en 1779 et terminée en 1780. Après 1791, l’église fut convertie en grenier à foin puis, plus tard, en caserne. Au centre d’une façade nue se développe le motif principal encadrant la porte qui s’ouvrait dans un arc plein cintre mouluré, retombant sur deux sommiers également moulurés. De la porte proprement dite, il ne reste qu’une imposte en bois sculpté portant au centre un oculus. Au-dessus de l’arc se développe un entablement dorique relié à l’arc par une clef de voûte à laquelle se rattache des guirlandes garnissant les écoinçons. L’entablement est supporté par un léger décrochement en saillie de la façade formant pilastre. Au-dessus de l’entablement s’ouvre une baie en plein cintre à encadrement et clef moulurés, flanquée de deux fenêtres à encadrement en retrait.

La cité des jeux

© La cité des jeux