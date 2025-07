Découverte de Barfleur et le phare de Gatteville en hélicoptère Aéroport de Cherbourg Manche Gonneville-Le Theil

Découverte de Barfleur et le phare de Gatteville en hélicoptère Aéroport de Cherbourg Manche Gonneville-Le Theil dimanche 21 septembre 2025.

Découverte de Barfleur et le phare de Gatteville en hélicoptère

Aéroport de Cherbourg Manche 7 Rue Jean Mermoz Gonneville-Le Theil Manche

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

Le phare de Gatteville.

12 min.

5 ou 6 personnes max.

Aéroport Cherbourg.

Vivez l’expérience unique Le Cotentin vue du ciel !

À l’occasion de la journée Portes Ouvertes du 21 septembre 2025, embarquez à bord de notre hélicoptère Écureuil H125 B3e pour un baptême de l’air inoubliable de 12 minutes.

Le circuit Vous décollerez de l’aéroport de Cherbourg en direction de Barfleur, puis vous longerez la côte jusqu’au phare de Gatteville, et continuerez votre vol en longeant l’Anse de Gattemare jusqu’au rocher de la Saline… Une vue à couper le souffle !

Aéroport de Cherbourg Manche 7 Rue Jean Mermoz Gonneville-Le Theil 50330 Manche Normandie +33 2 35 80 94 16 axelle@helievenements.com

English : Découverte de Barfleur et le phare de Gatteville en hélicoptère

Gatteville lighthouse.

12 min.

5 or 6 people max.

Cherbourg airport.

A unique experience: the Cotentin from the air!

On Open House Day, September 21, 2025, board our Écureuil H125 B3e helicopter for an unforgettable 12-minute flight.

The tour Take off from Cherbourg airport, heading for Barfleur, then along the coast to the Gatteville lighthouse, and continue your flight along the Anse de Gattemare to the Rocher de la Saline? A breathtaking view!

German :

Der Leuchtturm von Gatteville.

12 Min.

5 oder 6 Personen max.

Flughafen Cherbourg.

Erleben Sie das einzigartige Erlebnis: Das Cotentin aus der Luft!

Anlässlich des Tages der offenen Tür am 21. September 2025 können Sie an Bord unseres Hubschraubers Écureuil H125 B3e gehen und eine unvergessliche 12-minütige Lufttaufe erleben.

Der Rundflug Sie starten vom Flughafen Cherbourg in Richtung Barfleur, fliegen dann die Küste entlang bis zum Leuchtturm von Gatteville und setzen Ihren Flug entlang der Anse de Gattemare bis zum Felsen La Saline fort Ein atemberaubender Ausblick!

Italiano :

Il faro di Gatteville.

12 min.

5 o 6 persone al massimo.

Aeroporto di Cherbourg.

Un’esperienza unica: il Cotentin dall’alto!

In occasione dell’Open Day, il 21 settembre 2025, salite a bordo del nostro elicottero Écureuil H125 B3e per un primo volo indimenticabile di 12 minuti.

Il tour: Decollerete dall’aeroporto di Cherbourg in direzione di Barfleur, poi seguirete la costa fino al faro di Gatteville e continuerete il volo lungo l’Anse de Gattemare fino al Rocher de la Saline? Una vista mozzafiato!

Espanol :

El faro de Gatteville.

12 min.

5 ó 6 personas máximo.

Aeropuerto de Cherburgo.

Una experiencia única: ¡el Cotentin desde el aire!

El día de puertas abiertas, el 21 de septiembre de 2025, suba a bordo de nuestro helicóptero Écureuil H125 B3e para un inolvidable primer vuelo de 12 minutos.

El recorrido: Despegará del aeropuerto de Cherburgo en dirección a Barfleur, seguirá la costa hasta el faro de Gatteville y continuará su vuelo por el Anse de Gattemare hasta el Rocher de la Saline.. Una vista impresionante

