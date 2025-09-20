DÉCOUVERTE DE BRIGNAC À BICYCLETTE Brignac
DÉCOUVERTE DE BRIGNAC À BICYCLETTE
2 Chemin de Fouscais Brignac Hérault
2025-09-20
Circuit à la découverte du village de Brignac accompagnée de la passeuse de mémoire, Brigitte Saint Pierre.
Un verre de l’amitié sera proposé à l’issue de la balade à vélo.
Repas tiré du sac. .
2 Chemin de Fouscais Brignac 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 07 03
English :
Discover the village of Brignac.
German :
Rundgang zur Entdeckung des Dorfes Brignac.
Italiano :
Scoprite il villaggio di Brignac.
Espanol :
Descubra el pueblo de Brignac.
