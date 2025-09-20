DÉCOUVERTE DE BRIGNAC À BICYCLETTE Brignac

DÉCOUVERTE DE BRIGNAC À BICYCLETTE Brignac samedi 20 septembre 2025.

2 Chemin de Fouscais Brignac Hérault

Circuit à la découverte du village de Brignac.
Circuit à la découverte du village de Brignac accompagnée de la passeuse de mémoire, Brigitte Saint Pierre.

Un verre de l’amitié sera proposé à l’issue de la balade à vélo.

Repas tiré du sac.   .

2 Chemin de Fouscais Brignac 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 07 03 

English :

Discover the village of Brignac.

German :

Rundgang zur Entdeckung des Dorfes Brignac.

Italiano :

Scoprite il villaggio di Brignac.

Espanol :

Descubra el pueblo de Brignac.

L’événement DÉCOUVERTE DE BRIGNAC À BICYCLETTE Brignac a été mis à jour le 2025-09-17 par 34 OT DU CLERMONTAIS