Découverte de Champsecret la brigaudière Bagnoles de l’Orne Normandie

Découverte de Champsecret

Début : 2026-02-15 13:30:00

fin : 2026-02-15 14:30:00

Date(s) :

2026-02-15

Le Bus des familles de l’Udaf de l’Orne est à Champsecret du 2 au 21 février et propose des animations gratuites coconstruites avec les habitants, élus, associations et autres partenaires.

Ce dimanche 15 février après-midi Champsecret Quel joli nom de village ! Gérard nous expliquera d’où vient ce nom et nous fera découvrir des pépites de la commune. .

la brigaudière bus des familles face à l’école Bagnoles de l’Orne Normandie 61700 Orne Normandie +33 6 81 12 77 19 ehurel@udaf-orne.fr

