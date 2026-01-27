Découverte de Champsecret la brigaudière Bagnoles de l’Orne Normandie
Découverte de Champsecret la brigaudière Bagnoles de l’Orne Normandie dimanche 15 février 2026.
Découverte de Champsecret
la brigaudière bus des familles face à l’école Bagnoles de l’Orne Normandie Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15 13:30:00
fin : 2026-02-15 14:30:00
Date(s) :
2026-02-15
Le Bus des familles de l’Udaf de l’Orne est à Champsecret du 2 au 21 février et propose des animations gratuites coconstruites avec les habitants, élus, associations et autres partenaires.
Ce dimanche 15 février après-midi Champsecret Quel joli nom de village ! Gérard nous expliquera d’où vient ce nom et nous fera découvrir des pépites de la commune. .
la brigaudière bus des familles face à l’école Bagnoles de l’Orne Normandie 61700 Orne Normandie +33 6 81 12 77 19 ehurel@udaf-orne.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Découverte de Champsecret
L’événement Découverte de Champsecret Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-01-27 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne