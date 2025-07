Découverte de Château-Landon Maison de la pierre – Hôtel-Dieu Château-Landon

Découverte de Château-Landon 19 – 21 septembre Maison de la pierre – Hôtel-Dieu Seine-et-Marne

Gratuité sur tous les sites. La descente à la crypte peut parfois avoir en délai d’attente, on descend 10 par 10, être bien chaussé

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T15:30:00 – 2025-09-19T16:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

En partant de la Maison de la pierre où vous pouvez voir les salles d’expositions, les collections de pierres et les expos temporaires, on peut même toucher les pierres. Vous entrez dans l’Hôtel-Dieu et son monde » La Nef des Fous » de Dominique Damarzit peintre le thème est les fous aux Moyen-âge. En sortant rendez-vous à l’Eglise Notre Dame pour voir son histoire en photos. Puis par la rue de la ville forte accédez à la prison avec » les pièces de monnaies », la fabrication d’une fresque buon fresco expliquée. La prévôté est ouverte son histoire et Nicolas Bertaud artiste de street art vous acceuillent. Un peu plus loin l’abbaye de St Séverin vous permet de descendre à la crypte, avec un guide, après avoir regardé un diaporama explicatif. En resortant dans les jardins de l’EHPAD, un jardin des simples. Puis en rebroussant chemin allez à l’Hôtel de la monnaie des artistes vous y attendent.

Maison de la pierre – Hôtel-Dieu 77570 Château-Landon

