Découverte de Clermont-le-Fort Clermont-le-Fort Clermont-le-Fort

Découverte de Clermont-le-Fort Dimanche 21 septembre, 15h00 Clermont-le-Fort Haute-Garonne

Gratuit. Sans réservation. Rdv devant la table d’orientation, au fort. Parking gratuit en bas du village.

Découverte guidée autour du fort, pour apprécier son histoire, depuis l’an mil jusqu’à nos jours, mais aussi le superbe panorama qu’offre ce promontoire.

Clermont-le-Fort Le Fort, 31810 Clermont-le-Fort Clermont-le-Fort 31810 Haute-Garonne Occitanie

Un village haut en couleurs, avec vue sur l’Ariège et les Pyrénées qui vaut le détour ! visite lauragais

© Sicoval