Ars

Découverte de Dame Nature par nos 5 sens

Ars Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 10:00:00

fin : 2026-04-19 17:00:00

Date(s) :

2026-04-19

L’association vous invité à une journée découverte de Dame Nature par vos 5 sens.

Le programme

10h accueil et visite du site

11h Cueillette humons les fleurettes.

12h Cuisine et repas

14h P’tites bêtes de tous milieux ouvrons grands nos yeux.

15h 16h Tout ouï pour traduire les cui-cui à tatons pour reconnaître les troncs.

Sur réservation. Lieu et tarif à la demande. .

Ars 23480 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 90 59 10 joyevi@live.fr

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English : Découverte de Dame Nature par nos 5 sens

L’événement Découverte de Dame Nature par nos 5 sens Ars a été mis à jour le 2026-04-14 par Creuse Tourisme