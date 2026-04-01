Découverte de Dame Nature par nos 5 sens Ars
Découverte de Dame Nature par nos 5 sens Ars dimanche 19 avril 2026.
Ars
Découverte de Dame Nature par nos 5 sens
Ars Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 10:00:00
fin : 2026-04-19 17:00:00
Date(s) :
2026-04-19
L’association vous invité à une journée découverte de Dame Nature par vos 5 sens.
Le programme
10h accueil et visite du site
11h Cueillette humons les fleurettes.
12h Cuisine et repas
14h P’tites bêtes de tous milieux ouvrons grands nos yeux.
15h 16h Tout ouï pour traduire les cui-cui à tatons pour reconnaître les troncs.
Sur réservation. Lieu et tarif à la demande. .
Ars 23480 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 90 59 10 joyevi@live.fr
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English : Découverte de Dame Nature par nos 5 sens
L’événement Découverte de Dame Nature par nos 5 sens Ars a été mis à jour le 2026-04-14 par Creuse Tourisme
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