Découverte de FOLLE AVOINE

14, Place Frédéric Autiero Nyons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-07

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-07

Du 7 au 12 avril 2026, découvrez cette rencontre de l’artisanat local, entre tradition et innovation. Les JEMA 2026 dans les Baronnies sont organisées par la CCBDP en partenariat avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat.

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14, Place Frédéric Autiero Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 34 37 contact@cc-bdp.fr

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English :

From April 7 to 12, 2026, discover this meeting of local crafts, between tradition and innovation. JEMA 2026 in the Baronnies is organized by the CCBDP in partnership with the Chambre des Métiers et de l?Artisanat.

L’événement Découverte de FOLLE AVOINE Nyons a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale