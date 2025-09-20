Découverte de Guimet+Digne-les-Bains. Japon. Chefs-d’oeuvre du musée Guimet Maison Alexandra David-Neel Digne-les-Bains

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:15:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:15:00

À l’occasion de Guimet+Digne-les-Bains. Japon. Chefs-d’œuvre du musée Guimet, nous vous invitons à un voyage à travers les légendes et traditions japonaises.

Découvrez les mystérieux yōkai, les codes de beauté au Japon, les impressionnantes armures de samouraïs, ainsi que les documents rapportés par Alexandra David-Neel lors de son voyage au Japon en 1917.

Plusieurs visites commentées sur le week-end.

Dans la limite des places disponibles dans la salle d’exposition.

Maison Alexandra David-Neel 27 Avenue du Maréchal Juin, 04000 Digne-les-Bains Digne-les-Bains 04000 Les Fonts Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur

Journées européennes du patrimoine 2025

Ville de Digne-les-Bains