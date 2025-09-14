Découverte de jeu finlandais Levis

Découverte de jeu finlandais Levis dimanche 14 septembre 2025.

Découverte de jeu finlandais

Salle des fêtes de LEVIS Levis Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-14 13:30:00

fin : 2025-09-14 19:00:00

Date(s) :

2025-09-14

Le comité des fêtes de LEVIS organise une après midi d’initiation au MOLKKY. Venez découvrir ce jeu finlandais ludique convivial et stratégique ! .

Salle des fêtes de LEVIS Levis 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 96 65 64 franckangelcete@gmail.com

English : Découverte de jeu finlandais

German : Découverte de jeu finlandais

Italiano :

Espanol :

L’événement Découverte de jeu finlandais Levis a été mis à jour le 2025-09-06 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !