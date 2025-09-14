Découverte de jeu finlandais Levis
Découverte de jeu finlandais Levis dimanche 14 septembre 2025.
Salle des fêtes de LEVIS Levis Yonne
Gratuit
Début : 2025-09-14 13:30:00
fin : 2025-09-14 19:00:00
2025-09-14
Le comité des fêtes de LEVIS organise une après midi d’initiation au MOLKKY. Venez découvrir ce jeu finlandais ludique convivial et stratégique ! .
Salle des fêtes de LEVIS Levis 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 96 65 64 franckangelcete@gmail.com
