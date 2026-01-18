Découverte de jeu PS5 The devil in me Espace Culturel du Pays de Nay Nay

Découverte de jeu PS5 The devil in me

Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Un jeu narratif d’horreur à jouer en se passant la manette. Survivrez-vous à une nuit d’horreur dans un vieil hôtel étrange ? Cinq personnages, un vieil hôtel mystérieux, un tueur qui rôde… Tous les éléments sont en place… Dans ce jeu proche d’un film interactif, vous incarnez des futures victimes qui doivent faire les bons choix, au bon moment. Arriverez-vous à défaire les plans de ce psychopathe ?

Dès 15 ans En accès libre .

Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73 culture@paysdenay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Découverte de jeu PS5 The devil in me

L’événement Découverte de jeu PS5 The devil in me Nay a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay