Découverte de jeu PS5 Vampyr Espace Culturel du Pays de Nay Nay

Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04

fin : 2026-02-04

Date(s) :

2026-02-04

Un jeu narratif pour jouer tous ensemble, en se passant la manette, en préparation de la venue d’un des narrative designer du jeu. Ce jeu proche d’un film interactif vous mettra dans la peau d’un médecin du début du XXème siècle à Londres qui devient un vampire. Tenterez vous de garder votre humanité ou cèderez vous à vos instincts monstrueux ? .

Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73

