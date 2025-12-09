Découverte de jeux de société Le Lokal Plouescat

Découverte de jeux de société Le Lokal Plouescat mardi 9 décembre 2025.

Découverte de jeux de société

Le Lokal 5 parc des Sports Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-09 14:30:00
fin : 2025-12-09 18:00:00

Date(s) :
2025-12-09

Ouvert à tous.   .

Le Lokal 5 parc des Sports Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 6 45 51 80 59 

English :

L’événement Découverte de jeux de société Plouescat a été mis à jour le 2025-11-29 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX