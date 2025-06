Découverte de jeux en autonomie Musée des Beaux Arts antenne de Maurepas Rennes 11 juillet 2025

Découverte de jeux en autonomie Musée des Beaux Arts antenne de Maurepas Rennes 11 juillet – 22 août, certains vendredis Ille-et-Vilaine

Gratuit, dans la limite des places disponibles.

Le musée met à disposition des visiteurs des activités et jeux dont le jeu de l’oie « Pagaille au musée », réalisé en collaboration avec Élise Torchin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-11T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-08-22T18:00:00.000+02:00

1



Musée des Beaux Arts antenne de Maurepas Rennes Rennes Ille-et-Vilaine