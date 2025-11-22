Découverte de jeux pour Noël Champagnole

Découverte de jeux pour Noël

6 rue Aimé Berthod Champagnole Jura

Début : 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-22 12:00:00

2025-11-22

Léa, psychomotricienne, vous propose un atelier pour découvrir et partager un temps de jeu avec votre/vos enfants.

Venez tester et compléter votre liste de cadeau pour Noël !

Votre présence est à confirmer.

5 € par famille de 18 mois à 8 ans. .

+33 6 85 80 99 35

