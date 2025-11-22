Découverte de jeux pour Noël Champagnole
6 rue Aimé Berthod Champagnole Jura
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2025-11-22 10:00:00
fin : 2025-11-22 12:00:00
2025-11-22
Léa, psychomotricienne, vous propose un atelier pour découvrir et partager un temps de jeu avec votre/vos enfants.
Venez tester et compléter votre liste de cadeau pour Noël !
Votre présence est à confirmer.
5 € par famille de 18 mois à 8 ans. .
