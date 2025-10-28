Découverte de jeux vidéo Médiathèque Lisa Bresner Nantes

Découverte de jeux vidéo Médiathèque Lisa Bresner Nantes mardi 28 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-28 15:30 – 16:30

Gratuit : oui Sur inscription Jeune Public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99

Un rendez-vous jeux vidéo pour les enfants et les adolescents, habitués ou curieux, dans une ambiance décontractée.À partir de 7 ans – Sur inscription

Médiathèque Lisa Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 54 00 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-lisa-bresner/