Découverte de jeux vidéo, Médiathèque Lisa Bresner Nantes

Découverte de jeux vidéo Médiathèque Lisa Bresner

Découverte de jeux vidéo, Médiathèque Lisa Bresner Nantes mardi 30 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-30 14:00 – 15:00
Gratuit : oui Sur inscription Jeune Public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99 

Un rendez-vous jeux vidéo pour les enfants et les adolescents, habitués ou curieux, dans une ambiance décontractée.À partir de 7 ans – Sur inscription

Médiathèque Lisa Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 54 00 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-lisa-bresner/ 0240415400


Afficher la carte du lieu Médiathèque Lisa Bresner et trouvez le meilleur itinéraire