Découverte de la Banque de France Banque de France Grenoble Grenoble

Ouvert à tous, les enfants sont obligatoirement accompagnés.

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T13:40:00 – 2025-09-20T17:00:00

À la découverte des locaux de la Banque De France qui datent de 1926, il s’agit de mieux comprendre l’histoire et les missions de cette succursale départementale. La visite permettra de découvrir les endroits stratégiques du bâtiment ainsi que plusieurs expositions sur les billets de banque, sur différents outils de travail du temps jadis et sur différents sujets d’économie. Deux experts seront présents pour répondre à vos questions.

Banque de France Grenoble 9 Boulevard Edouard Rey 38000 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes Le bâtiment a été construit en 1926 et a une superficie de 8000 m2. Tous les locaux d'exploitation sont au rez-de-chaussée : accueil du public, bureaux et salles de réunion. Station de tram Victor Hugo ou parking Philippeville à proximité.

Banque de France