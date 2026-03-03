Découverte de la base de loisirs la Rincerie Base de loisirs de la Rincerie La Selle-Craonnaise

Découverte de la base de loisirs la Rincerie

Base de loisirs de la Rincerie
671 Chemin de l'Etang
La Selle-Craonnaise
Mayenne

Début : 2026-04-22 14:00:00

fin : 2026-04-22 16:00:00

2026-04-22

Visites gratuites À la découverte des Espaces Naturels Sensibles de la Mayenne.

À l’aide d’un livret dédié et de panneaux pédagogiques installés tout autour de l’étang, partez pour une véritable exploration de La Rincerie. Au fil du parcours, laissez-vous guider pour découvrir la richesse de la faune et de la flore locales oiseaux, insectes, plantes aquatiques et essences forestières n’auront plus de secrets pour vous.

Une balade ludique et instructive, accessible à tous, pour comprendre et apprécier pleinement le patrimoine naturel exceptionnel de La Rincerie.

4km

Inscription auprès de la Rincerie. .

Base de loisirs de la Rincerie 671 Chemin de l’Etang La Selle-Craonnaise 53800 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 06 17 52

English :

Free tours Discover the Espaces Naturels Sensibles de la Mayenne.

