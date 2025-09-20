Découverte de la bastide de Monségur en Gironde commentée par le GAHMS (Groupe Archéologique et Historique du Monségurais) Halle de Monségur Monségur

Découverte de la bastide de Monségur en Gironde commentée par le GAHMS (Groupe Archéologique et Historique du Monségurais) Samedi 20 septembre, 15h00 Halle de Monségur Gironde

Gratuit.

Le GAHMS propose une visite commentée de Monségur (en Gironde) pour découvrir le patrimoine matériel et immatériel. À cette occasion, des lieux habituellement fermés seront ouverts : la tour du gouverneur, la loge maçonnique, le cinéma, l’église,…

Rendez-vous à 15h sous la halle !

Prévoyez des chaussures confortables.

Halle de Monségur Place Robert Darniche 33580 Monségur Monségur 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine

© Françoise Caffy