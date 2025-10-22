Découverte de la bergerie de Sarah Atelier cousin Saint-Yaguen

mercredi 22 octobre 2025.

Découverte de la bergerie de Sarah Atelier cousin

710 route du grangé Saint-Yaguen Landes

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-22

Date(s) :

2025-10-22

Immersion à la Bergerie Vivez une Matinée avec Sarah et ses Brebis

Le temps d’une matinée, laissez le quotidien de côté et venez vivre une expérience unique au cœur de la bergerie de Sarah Sous, éleveuse passionnée. Fabriquez votre coussin et repartez avec un souvenir unique de votre passage

Immersion à la Bergerie Vivez une après midi avec Sarah et ses Brebis

Le temps d’une après midi, laissez le quotidien de côté et venez vivre une expérience unique au cœur de la bergerie de Sarah Sous, éleveuse passionnée.

Découvrez les secrets de l’élevage ovin,

‍ Partagez le quotidien d’une bergère engagée,

Fabriquer votre coussin et repartez avec un souvenir des Landes unique

Terminez la visite par une dégustation savoureuse des produits de la ferme !

Une matinée placée sous le signe de l’authenticité, de la transmission et du terroir. .

710 route du grangé Saint-Yaguen 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 39 98 contact@lecoeurdeslandes.com

English : Découverte de la bergerie de Sarah Atelier cousin

? Immersion at the Bergerie: Spend a morning with Sarah and her ewes ?

For one morning, leave everyday life behind and enjoy a unique experience at the heart of passionate sheep farmer Sarah Sous?s sheepfold. Make your own cushion and leave with a unique souvenir of your visit

German : Découverte de la bergerie de Sarah Atelier cousin

? Eintauchen in die Schäferei: Erleben Sie einen Vormittag mit Sarah und ihren Schafen ?

Lassen Sie für einen Vormittag den Alltag hinter sich und machen Sie eine einzigartige Erfahrung im Schafstall von Sarah Sous, einer leidenschaftlichen Züchterin. Stellen Sie Ihr eigenes Kissen her und nehmen Sie eine einzigartige Erinnerung an Ihren Besuch mit

Italiano :

? Immersione nella Bergerie: trascorrere una mattinata con Sarah e le sue pecore?

Lasciatevi alle spalle la vita quotidiana per una mattina e venite a vivere un’esperienza unica nel cuore dell’ovile gestito da Sarah Sous, un’allevatrice appassionata. Preparate il vostro cuscino e lasciate un ricordo unico della vostra visita

Espanol : Découverte de la bergerie de Sarah Atelier cousin

? Inmersión en la Bergerie: Pase una mañana con Sarah y sus ovejas ?

Deje atrás la vida cotidiana por una mañana y venga a disfrutar de una experiencia única en el corazón del aprisco dirigido por Sarah Sous, una criadora apasionada. Haga su propio cojín y salga con un recuerdo único de su visita

