Découverte de la bergerie de Sarah Atelier cousin Saint-Yaguen
Découverte de la bergerie de Sarah Atelier cousin Saint-Yaguen samedi 18 avril 2026.
Saint-Yaguen
Découverte de la bergerie de Sarah Atelier coussin
710 route du grangé Saint-Yaguen Landes
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 14:00:00
fin : 2026-04-18 18:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Immersion à la Bergerie Vivez une Matinée avec Sarah et ses Brebis
Le temps d’une matinée, laissez le quotidien de côté et venez vivre une expérience unique au cœur de la bergerie de Sarah Sous, éleveuse passionnée. Fabriquez votre coussin et repartez avec un souvenir unique de votre passage
Immersion à la Bergerie Vivez une après midi avec Sarah et ses Brebis
Le temps d’une après midi, laissez le quotidien de côté et venez vivre une expérience unique au cœur de la bergerie de Sarah Sous, éleveuse passionnée.
Découvrez les secrets de l’élevage ovin,
Partagez le quotidien d’une bergère engagée,
Fabriquer votre coussin et repartez avec un souvenir des Landes unique
Terminez la visite par une dégustation savoureuse des produits de la ferme !
Une matinée placée sous le signe de l’authenticité, de la transmission et du terroir. .
710 route du grangé Saint-Yaguen 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 39 98 contact@lecoeurdeslandes.com
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English : Découverte de la bergerie de Sarah Atelier coussin
? Immersion at the Bergerie: Spend a morning with Sarah and her ewes ?
For one morning, leave everyday life behind and enjoy a unique experience at the heart of passionate sheep farmer Sarah Sous?s sheepfold. Make your own cushion and leave with a unique souvenir of your visit
L’événement Découverte de la bergerie de Sarah Atelier coussin Saint-Yaguen a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Tartas
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