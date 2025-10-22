Découverte de la bergerie de Sarah Visite & Dégustation Saint-Yaguen

Découverte de la bergerie de Sarah Visite & Dégustation

710 route du grangé Saint-Yaguen Landes

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif réduit

2025-10-22

Immersion à la Bergerie Vivez une Matinée avec Sarah et ses Brebis

Le temps d’une matinée, laissez le quotidien de côté et venez vivre une expérience unique au cœur de la bergerie de Sarah Sous, éleveuse passionnée.

Découvrez les secrets de l’élevage ovin,

‍ Partagez le quotidien d’une bergère engagée,

Terminez la visite par une dégustation savoureuse des produits de la ferme !

Une matinée placée sous le signe de l’authenticité, de la transmission et du terroir. .

710 route du grangé Saint-Yaguen 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 39 98 contact@lecoeurdeslandes.com

English : Découverte de la bergerie de Sarah Visite & Dégustation

? Immersion at the Bergerie: Spend a morning with Sarah and her ewes ?

For one morning, leave everyday life behind and enjoy a unique experience at the heart of passionate shepherd Sarah Sous?s sheepfold.

German : Découverte de la bergerie de Sarah Visite & Dégustation

? Eintauchen in die Schäferei: Erleben Sie einen Vormittag mit Sarah und ihren Schafen ?

Lassen Sie einen Vormittag lang den Alltag hinter sich und erleben Sie eine einzigartige Erfahrung im Schafstall von Sarah Sous, einer passionierten Züchterin.

Italiano :

? Immersione nella Bergerie: trascorrere una mattinata con Sarah e le sue pecore?

Per una mattina, lasciatevi alle spalle la vita quotidiana e venite a vivere un’esperienza unica nel cuore dell’ovile gestito da Sarah Sous, un’allevatrice appassionata.

Espanol : Découverte de la bergerie de Sarah Visite & Dégustation

? Inmersión en la Bergerie: Pase una mañana con Sarah y sus ovejas ?

Por una mañana, deje atrás la vida cotidiana y venga a disfrutar de una experiencia única en el corazón del aprisco que dirige Sarah Sous, una ganadera apasionada.

L’événement Découverte de la bergerie de Sarah Visite & Dégustation Saint-Yaguen a été mis à jour le 2025-10-17 par OT Tartas