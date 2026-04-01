Découverte de la bergerie de Sarah Visite & Dégustation

710 route du grangé Saint-Yaguen Landes

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 10:00:00

fin : 2026-04-16 12:00:00

Date(s) :

2026-04-16

Immersion à la Bergerie Vivez le quotidien de Sarah et ses Brebis

Le temps d’un instant, laissez le quotidien de côté et venez vivre une expérience unique au cœur de la bergerie de Sarah Sous, éleveuse passionnée.

Découvrez les secrets de l’élevage ovin,

‍ Partagez le quotidien d’un

Immersion à la Bergerie Vivez le quotidien de Sarah et ses Brebis

Le temps d’un instant, laissez le quotidien de côté et venez vivre une expérience unique au cœur de la bergerie de Sarah Sous, éleveuse passionnée.

Découvrez les secrets de l’élevage ovin,

‍ Partagez le quotidien d’une bergère engagée,

Terminez la visite par une dégustation savoureuse des produits de la ferme !

Une expérience placée sous le signe de l’authenticité, de la transmission et du terroir. .

710 route du grangé Saint-Yaguen 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 39 98 contact@lecoeurdeslandes.com

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English : Découverte de la bergerie de Sarah Visite & Dégustation

? Immersion at the Bergerie: experience the daily life of Sarah and her sheep ?

For a moment, leave everyday life behind and enjoy a unique experience at the heart of passionate shepherd Sarah Sous?s sheepfold.

? Discover the secrets of sheep breeding,

??? Share in the daily life of a

L’événement Découverte de la bergerie de Sarah Visite & Dégustation Saint-Yaguen a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Tartas