DÉCOUVERTE DE LA BIODANZA Sainte-Croix-Vallée-Française
samedi 19 septembre 2026 · Sainte-Croix-Vallée-Française
Informations pratiques
Sainte-Croix-Vallée-Française
DÉCOUVERTE DE LA BIODANZA
Sur la terrasse de la Baraka Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Le plaisir de danser sans savoir danser !
Testez gratuitement la Biodanza avant de vous inscrire à l’année. RDV à l’école de Ste-Croix en cas de pluie.
Le plaisir de danser sans savoir danser !
Testez gratuitement la Biodanza avant de vous inscrire à l’année. RDV à l’école de Ste-Croix en cas de pluie.
[Gratuit // Dès 15 ans // Isa – 06 18 06 40 44] .
Sur la terrasse de la Baraka Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie +33 6 18 06 40 44
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English :
The joy of dancing even if you don’t know how!
Try Biodanza for free before signing up for the year. In case of rain, meet at the Ste-Croix school.
L’événement DÉCOUVERTE DE LA BIODANZA Sainte-Croix-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-09-05 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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