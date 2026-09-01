Informations pratiques

Sainte-Croix-Vallée-Française

DÉCOUVERTE DE LA BIODANZA

Sur la terrasse de la Baraka Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Le plaisir de danser sans savoir danser !

Testez gratuitement la Biodanza avant de vous inscrire à l’année. RDV à l’école de Ste-Croix en cas de pluie.

Le plaisir de danser sans savoir danser !

Testez gratuitement la Biodanza avant de vous inscrire à l’année. RDV à l’école de Ste-Croix en cas de pluie.

[Gratuit // Dès 15 ans // Isa – 06 18 06 40 44] .

Sur la terrasse de la Baraka Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie +33 6 18 06 40 44

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English :

The joy of dancing even if you don’t know how!

Try Biodanza for free before signing up for the year. In case of rain, meet at the Ste-Croix school.

L’événement DÉCOUVERTE DE LA BIODANZA Sainte-Croix-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-09-05 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère