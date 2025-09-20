Découverte de la biodiversité à La Maison de l’Estuaire Maison de l’estuaire Plourivo

Découverte de la biodiversité à La Maison de l’Estuaire 20 et 21 septembre Maison de l’estuaire Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

La Maison de l’estuaire est située au cœur de la forêt de Penhoat-Lancerf, site naturel protégé sur les rives de l’estuaire du trieux à Plourivo. Propriété du Conservatoire du littoral, ce manoir est un lieu dédié à la découverte de la biodiversité et à la gestion des espaces naturels protégés du littoral gérés par Guingamp-Paimpol Agglomération (la forêt de Penhoat-Lancerf, l’anse du Ouern et les falaises du Goëlo).

Sur place, profitez de l’exposition sur les insectes, d’un parcours de jeux forestiers grandeur nature pour petits et grands et aussi de notre nouveauté : le sac naturaliste, prêté gratuitement aux visiteurs sur simple demande à l’accueil.

Maison de l’estuaire Traou Nez 2260 Plourivo Plourivo 22860 Côtes-d’Armor Bretagne 02 96 55 96 79

Guingamp-Paimpol Agglomération