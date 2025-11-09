Découverte de la biodiversité au Père-Lachaise Cimetière du Père-Lachaise Paris

Créé au 19e siècle sur la colline du Mont Louis, ce cimetière au relief prononcé est le plus grand espace vert parisien intra-muros et représente ainsi une oasis pour la nature sauvage en pleine ville. Au cours de cette promenade matinale, vous découvrirez une vie animale et végétale insoupçonnée, favorisée par l’administration du cimetière : petits passereaux et autres oiseaux, vieux arbres ou plantes indigènes spontanées. Une famille de renards y vit également depuis 2020.

Sortie animée par Richard Guide naturaliste

Un moment insolite à la découverte de la vie naturelle présente dans cet îlot de verdure de l’Est parisien : oiseaux, arbres, plantes sauvages.

Le dimanche 09 novembre 2025

de 10h00 à 12h00

payant

Tarifs :

adulte: 12 €

enfant: 10 €

Public enfants, jeunes et adultes.

Cimetière du Père-Lachaise 16, rue du Repos 75020 Paris

https://www.eco-nature.org/experience/la-biodiversite-au-pere-lachaise-5508