Découverte de la biodiversité autour d'un domaine viticole dans le Concors Samedi 24 mai 2025 de 10h à 14h30. Chemin de Revelette, Jouques Bouches-du-Rhône

Début : 2025-05-24 10:00:00

fin : 2025-05-24 14:30:00

2025-05-24

Sylvain, garde nature du Grand Site de France Concors Sainte-Victoire, vous accompagne pour effectuer une promenade naturaliste autour du domaine viticole Château Revelette, à Jouques. Vous observerez la faune et la flore qui borde le milieu agricole en culture biologique et biodynamique.

L’accueil est assuré par les vignerons Sandra et Peter Fischer. Vous pourrez déguster les vins du domaine au pied du château, avec le pique-nique sorti du sac.

Rendez-vous à 10h au Château Revelette. .

Chemin de Revelette,

Jouques 13490 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 64 60 90 gscsv@ampmetropole.fr

Discover biodiversity around a Concors vineyard

Entdeckung der Biodiversität rund um ein Weingut im Concors

Scoprire la biodiversità in un’azienda vinicola di Concors

Descubra la biodiversidad en torno a una finca vinícola de Concors

