Découverte de la biodiversité de la Charentes en canobus Saint-Groux
Découverte de la biodiversité de la Charentes en canobus Saint-Groux samedi 20 juin 2026.
Saint-Groux
Découverte de la biodiversité de la Charentes en canobus
Allée du grand Guin Saint-Groux Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
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Allée du grand Guin Saint-Groux 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 13 48 71
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English :
L’événement Découverte de la biodiversité de la Charentes en canobus Saint-Groux a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme Destination Nord Charente