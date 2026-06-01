Découverte de la biodiversité de la Charentes en canobus Saint-Groux samedi 20 juin 2026.

Saint-Groux

Découverte de la biodiversité de la Charentes en canobus

Allée du grand Guin Saint-Groux Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

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Allée du grand Guin Saint-Groux 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 13 48 71

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English :

L’événement Découverte de la biodiversité de la Charentes en canobus Saint-Groux a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme Destination Nord Charente