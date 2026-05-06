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Découverte de la biodiversité de l’ENS de la Vauvre La Vauvre Nassigny

Découverte de la biodiversité de l’ENS de la Vauvre La Vauvre Nassigny samedi 27 juin 2026.

Lieu : La Vauvre

Adresse : Espace Naturel Sensible de la Vauvre

Ville : 03190 Nassigny

Département : Allier

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Nassigny

Découverte de la biodiversité de l’ENS de la Vauvre

La Vauvre Espace Naturel Sensible de la Vauvre Nassigny Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 09:00:00
fin : 2026-06-27 12:00:00

Date(s) :
2026-06-27

Une matinée découverte en compagnie des bénévoles de la LPO.
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La Vauvre Espace Naturel Sensible de la Vauvre Nassigny 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes   groupe.montlucon@lpo.fr

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English :

A morning of discovery in the company of LPO volunteers.

L’événement Découverte de la biodiversité de l’ENS de la Vauvre Nassigny a été mis à jour le 2026-05-06 par Montluçon Tourisme

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