Découverte de la biodiversité de l’ENS de la Vauvre La Vauvre Nassigny
Découverte de la biodiversité de l’ENS de la Vauvre La Vauvre Nassigny samedi 27 juin 2026.
Nassigny
Découverte de la biodiversité de l’ENS de la Vauvre
La Vauvre Espace Naturel Sensible de la Vauvre Nassigny Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 09:00:00
fin : 2026-06-27 12:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Une matinée découverte en compagnie des bénévoles de la LPO.
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La Vauvre Espace Naturel Sensible de la Vauvre Nassigny 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes groupe.montlucon@lpo.fr
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English :
A morning of discovery in the company of LPO volunteers.
L’événement Découverte de la biodiversité de l’ENS de la Vauvre Nassigny a été mis à jour le 2026-05-06 par Montluçon Tourisme
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