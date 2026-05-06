Découverte de la biodiversité de l’ENS de la Vauvre La Vauvre Nassigny

Nassigny

Découverte de la biodiversité de l’ENS de la Vauvre

La Vauvre Espace Naturel Sensible de la Vauvre Nassigny Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 09:00:00

fin : 2026-06-27 12:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Une matinée découverte en compagnie des bénévoles de la LPO.

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La Vauvre Espace Naturel Sensible de la Vauvre Nassigny 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes groupe.montlucon@lpo.fr

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English :

A morning of discovery in the company of LPO volunteers.

L’événement Découverte de la biodiversité de l’ENS de la Vauvre Nassigny a été mis à jour le 2026-05-06 par Montluçon Tourisme