Découverte de la biodiversité de l’estran Perros-Guirec

44 Rue de Trestrignel Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Début : 2025-07-24 13:00:00

fin : 2025-07-24 15:00:00

2025-07-24

Partez à la découverte de la faune et la flore du littoral le temps d’une marée.

Découvrez les propriétés fabuleuses de ces organismes vivants et comment l’Homme y puise son inspiration.

Sortie de 2h encadrée par un animateur spécialisé en milieu marin pour un minimum de 3 et un maximum de 15 personnes. (à partir de 4 ans) le 24 juillet à 13h

Tenue adaptée recommandée selon la météo (vêtements chauds, coupe vent, casquette, bottes ou chaussures ne craignant pas l’eau de mer).

Inscriptions à l’Office de Tourisme de Perros-Guirec et paiement sur place auprès de l’organisateur (chèques ou espèces ; pas de carte bancaire)

Rendez-vous au centre de Découverte PEP Bretill’Armor. .

44 Rue de Trestrignel Perros-Guirec 22700 Côtes-d'Armor Bretagne +33 2 96 23 21 15

