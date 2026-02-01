Découverte de la biodiversité de l’estran Perros-Guirec

Découverte de la biodiversité de l’estran

44 Rue de Trestrignel Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-20 14:00:00

fin : 2026-02-20 16:00:00

2026-02-20

Partez à la découverte de la faune et la flore du littoral le temps d’une marée.

Découvrez les propriétés fabuleuses de ces organismes vivants et comment l’Homme y puise son inspiration.

Sortie de 2h encadrée par un animateur spécialisé en milieu marin pour un minimum de 3 et un maximum de 15 personnes (à partir de 4 ans).

A prévoir chaussures pouvant aller dans l’eau (attention pas de participant pieds nus et les claquettes sont vivement déconseillées) et des vêtements chauds/coupe-vent suivant la météo. .

44 Rue de Trestrignel Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 23 21 15

