DÉCOUVERTE DE LA BIODIVERSITÉ Montpellier
DÉCOUVERTE DE LA BIODIVERSITÉ Montpellier mercredi 25 février 2026.
DÉCOUVERTE DE LA BIODIVERSITÉ
Rue de la Mogère Montpellier Hérault
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25
fin : 2026-02-25
Date(s) :
2026-02-25
Mercredi 25 février de 10h à 12h
Viens participer à une chasse aux animaux et plantes de l’oasis, afin d’observer de plus près la beauté du jardin en hiver et la vie de ses habitants !
À partir de 4 ans
Sur réservation .
Rue de la Mogère Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 52 86 97 77
English :
Wednesday, February 25, 10 a.m. to 12 p.m
Come and take part in a hunt for the animals and plants of the oasis, to get a closer look at the beauty of the garden in winter and the lives of its inhabitants!
Ages 4 and up
L’événement DÉCOUVERTE DE LA BIODIVERSITÉ Montpellier a été mis à jour le 2026-01-15 par 34 OT MONTPELLIER