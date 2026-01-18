DÉCOUVERTE DE LA BIODIVERSITÉ

Rue de la Mogère Montpellier Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-25

Mercredi 25 février de 10h à 12h

Viens participer à une chasse aux animaux et plantes de l’oasis, afin d’observer de plus près la beauté du jardin en hiver et la vie de ses habitants !

À partir de 4 ans

Mercredi 25 février de 10h à 12h

Viens participer à une chasse aux animaux et plantes de l’oasis, afin d’observer de plus près la beauté du jardin en hiver et la vie de ses habitants !

À partir de 4 ans

Sur réservation .

Rue de la Mogère Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 52 86 97 77

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Wednesday, February 25, 10 a.m. to 12 p.m

Come and take part in a hunt for the animals and plants of the oasis, to get a closer look at the beauty of the garden in winter and the lives of its inhabitants!

Ages 4 and up

L’événement DÉCOUVERTE DE LA BIODIVERSITÉ Montpellier a été mis à jour le 2026-01-15 par 34 OT MONTPELLIER