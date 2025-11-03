Découverte de la Bioproduction Sanofi Lyon Gerland Lyon

Durant la visite de site, les participants (universitaires travaillant avec l’INSA) pourront découvrir les 2 plateformes de production et échanger sur les thème en lien avec l’ingénierie industrielle avec les équipes du site.

Sanofi Lyon Gerland 23 BOULEVARD CHAMBAUD DE LA BRUYERE, 69007 LYON Lyon 69007 Gerland Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Le site de bioproduction de Sanofi Lyon Gerland est spécialisé en immunologie. Le site regroupe plus de 370 collaborateurs travaillant sur deux plateformes technologiques de production de pointe.

F.MALOT