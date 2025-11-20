Découverte de la Blanchisserie Midi Pyrénées – Anett : Semaine de l’Industrie ! Agence PAMIERS Pamiers

Découverte de la Blanchisserie Midi Pyrénées – Anett : Semaine de l’Industrie ! Agence PAMIERS Pamiers jeudi 20 novembre 2025.

Dans le cadre de la semaine de l’industrie, la Blanchisserie Midi Pyrénées ouvre ses portes pour faire découvrir son activité et ses métiers.

Accueil du groupe à partir de 09 h puis visite du site. Prévoir 2 h. Inscription obligatoire sur « Mes évènements emploi ».

Agence PAMIERS 09100 Pamiers Pamiers 09100 Ariège Occitania

Dans le cadre de la semaine de l’industrie, la Blanchisserie Midi Pyrénées ouvre ses portes pour faire découvrir son activité et ses métiers. La semaine de l’industrie 1 jeune 1 solution