Decouverte de la boule bretonne, Rue du Sergent l’Heveder Perros-Guirec

Rue du Sergent l’Heveder Allée de boules Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Dans le cadre du mois celtique, l’Amicale des retraités de Perros-Guirec vous invite à découvrir la boule bretonne.

Ce rendez-vous est ouvert à tous et gratuit. Toutefois, le nombre de place est limité.

La boule bretonne est profondément ancrée dans la tradition. Ce sport convivial, joué seul ou en équipes de deux, trois ou quatre, reflète l’art de vivre breton à travers l’adresse, la tactique et la convivialité .

