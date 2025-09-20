Découverte de la boule de fort Cercle Notre-Dame Angers

Découverte de la boule de fort Cercle Notre-Dame Angers samedi 20 septembre 2025.

Découverte de la boule de fort 20 et 21 septembre Cercle Notre-Dame Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Démonstration et participation à la découverte de la boule de fort, jeu typiquement ligérien.

Cercle Notre-Dame 5 Rue de l’Aubrière, 49100 Angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Démonstration et participation à la découverte de la boule de fort, jeu typiquement ligérien.

Cercle Notre-Dame – Hubert PEHU