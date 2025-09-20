DÉCOUVERTE DE LA BOULE NANTAISE 38 rue Julien Douillard Rezé

DÉCOUVERTE DE LA BOULE NANTAISE 38 rue Julien Douillard Rezé samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Avec l’Amicale bouliste Saint-Paul

Initiez-vous au seul sport typiquement nantais, lié à l’histoire de la construction navale de la métropole.

Depuis 2012, ce jeu est inscrit à l’Inventaire du patrimoine culturel et immatriel en France.

Une boissson vous est offerte !

38 rue Julien Douillard Rezé 44400 Pont Rousseau Loire-Atlantique Pays de la Loire
Bus C4 et 97 : arrêt Saint-Paul/Salengro

© Ville de Rezé