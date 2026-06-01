Découverte de la Brasserie des 9 mondes ZAC des Capucines Ranville samedi 27 juin 2026.

Ranville

Découverte de la Brasserie des 9 mondes

ZAC des Capucines Rue de l’artisanat Ranville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 17:00:00

fin : 2026-07-15 18:30:00

Date(s) :

2026-06-27 2026-07-08 2026-07-11 2026-07-15 2026-07-18 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-01 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-15 2026-08-19 2026-08-22 2026-08-26 2026-08-29 2026-09-12 2026-09-26

Nicolas et Thomas, les deux frères à l’origine de cette brasserie artisanale, vous ouvrent leurs portes afin de découvrir les secrets de fabrication de ce breuvage. Dégustation prévue à la fin de la visite !

Sur inscription auprès de l’office de tourisme de Merville-Franceville-Plage.

Nicolas et Thomas, les deux frères à l’origine de cette brasserie artisanale, vous ouvrent leurs portes afin de découvrir les secrets de fabrication de ce breuvage.

Dégustation prévue à la fin de cette visite guidée !

Sur inscription auprès de l’office de tourisme de Merville-Franceville-Plage. .

ZAC des Capucines Rue de l’artisanat Ranville 14860 Calvados Normandie +33 2 31 24 23 57

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English : Découverte de la Brasserie des 9 mondes

Nicolas and Thomas, the two brothers behind this craft brewery, open their doors to you to discover the secrets of brewing this beverage. Tasting session at the end of the tour!

Registration required at the Merville-Franceville-Plage tourist office.

L’événement Découverte de la Brasserie des 9 mondes Ranville a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Normandie Pays d’Auge