Découverte de la brasserie du Pays Flamand à Blaringhem Blaringhem

Venez visiter le site historique de la BRASSERIE DU PAYS FLAMAND qui abrite le plus grand chai de bière vieillie en barrique de FRANCE.

Pendant 1h30 vous aurez l’occasion de découvrir l’histoire de la brasserie, les secrets de fabrications de la fameuse ANOSTEKE et surtout le plaisir de la déguster !

La brasserie du Pays Flamand Un lieu de production chargé d’histoire ! A Blaringhem, la brasserie se situe au sein d’une ancienne distillerie en activité depuis les années 1900 jusqu’à l’après seconde guerre mondiale. Créée en 2006 par Mathieu et Olivier, amis de longue date, la brasserie de Blaringhem fait partie des réussites brassicoles de cette dernière décennie. Ayant reçu de nombreuses récompenses pour leurs gammes Anosteke et Bracine, c’est dans une brasserie rénovée en 2019 qu’ils vous accueillent aujourd’hui pour vous faire découvrir savoir-faire et passion. Défenseur de la tradition brassicole du Nord, la brasserie recherche sans cesse de nouvelles saveurs houblonnées!

La visite comprend une première partie sur l’ histoire du site et de la brasserie, la présentation des matières premières composant la bière, la visite guidée de la production et finit par une dégustation* (2 x 12.5 cl).

Réservation obligatoire dans les bureaux d’information touristique de Bailleul, Cassel et Hazebrouck.

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

English :

Come and visit the BRASSERIE DU PAYS FLAMAND historic site, home to the largest barrel-aged beer cellar in FRANCE.

For 1h30, you’ll have the opportunity to discover the history of the brewery, the secrets behind the production of the famous ANOSTEKE and, above all, the pleasure of tasting it!

La Brasserie du Pays Flamand: a brewery steeped in history! In Blaringhem, the brewery is housed in a former distillery that was in operation from the 1900s until after the Second World War. Founded in 2006 by long-time friends Mathieu and Olivier, the Blaringhem brewery is one of the brewing success stories of the last decade. Having won numerous awards for their Anosteke and Bracine ranges, they now welcome you to a brewery renovated in 2019, where you can discover their know-how and passion. A defender of the Northern brewing tradition, the brewery is always on the lookout for new hop flavors!

The tour includes an introduction to the history of the site and the brewery, a presentation of the raw materials used to brew the beer, a guided tour of production and ends with a tasting* (2 x 12.5 cl).

Reservations required at tourist information offices in Bailleul, Cassel and Hazebrouck.

* Alcohol abuse is dangerous for your health, consume in moderation.

