Découverte de la brodeuse numérique Rue de la mairie Gonneville-en-Auge

Rue de la mairie E.P.N. Gonneville-en-Auge Calvados

Tarif :

Date :

Début : 2025-10-08 18:00:00

fin : 2025-11-19 20:00:00

Date(s) :

2025-10-08 2025-11-19

Venez utiliser les machines de l’espace public numérique et découvrez la brodeuse numérique !

Savoir utiliser la souris est indispensable ! .

Rue de la mairie E.P.N. Gonneville-en-Auge 14810 Calvados Normandie +33 2 31 24 25 93 epn@normandiecabourgpaysdauge.fr

English : Découverte de la brodeuse numérique

Come and use the machines at the digital public space and discover the digital embroidery machine!

Knowing how to use the mouse is a must!

German : Découverte de la brodeuse numérique

Nutzen Sie die Maschinen des digitalen öffentlichen Raums und lernen Sie die digitale Stickmaschine kennen!

Italiano :

Venite a utilizzare le macchine nello spazio pubblico digitale e a scoprire la macchina da ricamo digitale!

Espanol :

Venga a utilizar las máquinas en el espacio público digital y descubra la máquina de bordar digital

L’événement Découverte de la brodeuse numérique Gonneville-en-Auge a été mis à jour le 2025-08-19 par OT Normandie Pays d’Auge