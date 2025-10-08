Découverte de la brodeuse numérique Rue de la mairie Gonneville-en-Auge
Découverte de la brodeuse numérique
Rue de la mairie E.P.N. Gonneville-en-Auge Calvados
Début : 2025-10-08 18:00:00
fin : 2025-11-19 20:00:00
2025-10-08 2025-11-19
Venez utiliser les machines de l’espace public numérique et découvrez la brodeuse numérique !
Savoir utiliser la souris est indispensable ! .
Rue de la mairie E.P.N. Gonneville-en-Auge 14810 Calvados Normandie +33 2 31 24 25 93 epn@normandiecabourgpaysdauge.fr
English : Découverte de la brodeuse numérique
Come and use the machines at the digital public space and discover the digital embroidery machine!
Knowing how to use the mouse is a must!
German : Découverte de la brodeuse numérique
Nutzen Sie die Maschinen des digitalen öffentlichen Raums und lernen Sie die digitale Stickmaschine kennen!
Italiano :
Venite a utilizzare le macchine nello spazio pubblico digitale e a scoprire la macchina da ricamo digitale!
Espanol :
Venga a utilizar las máquinas en el espacio público digital y descubra la máquina de bordar digital
