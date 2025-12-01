Découverte de la cabane « Les murs ont des oreilles » par Julia Chausson Bibliothèque Amélie Paris
Découverte de la cabane « Les murs ont des oreilles » par Julia Chausson Bibliothèque Amélie Paris mercredi 10 décembre 2025.
Nous inviterons les enfants à observer, inventer, s’amuser, construire et dessiner !
Une cabane, des modules à manipuler et des jeux qui résonnent avec la collection de comptines de Julia Chausson aux éditions Rue du Monde.
Le mercredi 10 décembre 2025
de 15h00 à 15h00
gratuit
Public tout-petits. A partir de 2 ans.
Bibliothèque Amélie 164 rue de Grenelle 75007 Paris
+33147058966 bibliotheque.amelie@paris.fr