Nous inviterons les enfants à observer, inventer, s’amuser, construire et dessiner !

Une cabane, des modules à manipuler et des jeux qui résonnent avec la collection de comptines de Julia Chausson aux éditions Rue du Monde.

Le mercredi 10 décembre 2025

de 15h00 à 15h00

gratuit

Public tout-petits. A partir de 2 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-10T16:00:00+01:00

fin : 2025-12-10T16:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-10T15:00:00+02:00_2025-12-10T15:00:00+02:00

Bibliothèque Amélie 164 rue de Grenelle 75007 Paris

+33147058966 bibliotheque.amelie@paris.fr