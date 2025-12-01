Découverte de la calligraphe Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens

Découverte de la calligraphe

Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens Yonne

Gratuit

13 décembre 2025 14:00:00

16:30:00

2025-12-13

La médiathèque Jean-Christophe RUFIN va recevoir un calligraphe le samedi 13 décembre 2025

– 1 atelier découverte de la calligraphie ouvert à tout public. De 14h à 16h30

– Nombre maximum de participants 12

– A partir de 8 ans

– Sur réservation .

+33 3 86 83 72 80

