Découverte de la calligraphe Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens
Découverte de la calligraphe Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens samedi 13 décembre 2025.
Découverte de la calligraphe
Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 14:00:00
fin : 2025-12-13 16:30:00
Date(s) :
2025-12-13
La médiathèque Jean-Christophe RUFIN va recevoir un calligraphe le samedi 13 décembre 2025
– 1 atelier découverte de la calligraphie ouvert à tout public. De 14h à 16h30
– Nombre maximum de participants 12
– A partir de 8 ans
– Sur réservation .
Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 72 80
English : Découverte de la calligraphe
German : Découverte de la calligraphe
Italiano :
Espanol :
L’événement Découverte de la calligraphe Sens a été mis à jour le 2025-10-30 par OT Sens et Sénonais