Découverte de la calligraphie, Bibliothèque de Luché-Pringé, Luché-Pringé

Informations pratiques

Découverte de la calligraphie Samedi 3 octobre, 10h00 Bibliothèque de Luché-Pringé Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Manipulation de calames et de plumes, fabrication d’une esquisse d’enluminure

Bibliothèque de Luché-Pringé rue Paul DOUMER 72800 Luché-Pringé Luché-Pringé 72800 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « biblioluchepringe@gmail.com »}]

Biblis en folie 2026

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